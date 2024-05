W Radzie Miejskiej Grudziądza: dwóch Krzysztofów Kosińskich. Jeden z PiS, drugi z KO. Pomylą się wyborcom?

- Pewnie jest to wyjątek, może nawet na skalę kraju. To nawet fajnie marketingowo, że mamy w Grudziądzu taką sytuację - uśmiecha się Krzysztof Kosiński z Koalicji Obywatelskiej. I dodaje: - Ale gwarantuję swoją osobę, swoje poglądy, uczciwą pracę i na pewno to udowodnię.