W ratuszu o zatrudnieniu byłej zastępcy prezydenta Inowrocławia w spółkach miejskich

- Podczas pierwszej konferencji prasowej, po objęciu funkcji prezydenta miasta informowałem, że bez wątpienia należy się przyjrzeć kwestii powołania Ewy Koman do zarządów spółek. W trakcie weryfikacji dokumentów natrafiłem na bardzo niepokojące fakty i dlatego wystąpiłem do rad nadzorczych PGKiM i IGKiM o udzielenie wyjaśnień i podjęcie natychmiastowych działań - poinformował Wojciech Piniewski.

"Ekspertyzy prawne związane z moim zatrudnieniem zostały sporządzone, ich treść jest jawna i klarowna, a Pan Wojciech Piniewski mógł się z nimi bez problemu zapoznać. Wystarczyło w zwyczajny sposób o nie wystąpić do Spółki, czego jednak nie zrobił. Wolał zwołać konferencję prasową, żeby podzielić się swoimi wątpliwościami publicznie. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest to kolejne bezpardonowe wykorzystywania pełnionej przez niego funkcji w rozpoczętej kampanii wyborczej" - napisała w oświadczeniu dla mediów Ewa Koman.

Wojciech Piniewski w trakcie konferencji wspomniał, że zdaje sobie sprawę, iż jego wnioskowi do rady nadzorczej mogą być przypisywane różne intencje, o których nawet nie chce mówić.

- Nie to mnie martwi, jakie intencje będą przypisywane. Martwi mnie co innego. Jeśli potwierdzi się fakt wadliwego zatrudnienia, to spowoduje to, że decyzje wydawane przez panią Ewę Koman jako członka zarządu, umowy zawierane przez nią, są z mocy prawa nieważne. To może wystawiać spółkę i miasto na poważne konsekwencje. Nie doszukuję się tu jednak jakiegoś celowego działania - stwierdził Wojciech Piniewski.

W dodatkowo przesłanym do mediów stanowisku Wojciech Piniewski zaznacza: "Ze zdziwieniem przyjmuję komentarz byłej zastępcy prezydenta, że przestrzeganie prawa, dbanie o środki publiczne i interes mieszkańców, sprowadza do kampanii wyborczej. Zwracam jednocześnie uwagę, że we wtorek, 30 stycznia odbyłem spotkanie z prezesem zarządu spółki, Markiem Mieszkiem Gerusem. Poprosiłem o przedstawienie dokumentów związanych z powołaniem członków zarządu, ale nie dołączono do nich żadnej ekspertyzy, o której pisze p. Koman..."