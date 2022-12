W Rypinie powstał nowy budynek Zespołu Szkół nr 5. Oficjalne otwarcie coraz bliżej

Powiatowe Centrum Edukacyjno-Społeczne to flagowy pomysł zarządu powiatu. Do użytku oddano już m.in. Dzienny Dom Pobytu "Senior+ dla ok. 40 mieszkańców i placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której mieszka 14 młodych osób. Dopełnieniem projektu będzie stworzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz otwarcie nowej szkoły dla podopiecznych i nauczycieli ZS nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego.