W Sępólnie Punkt Szczepień Powszechnych w Inkubatorze Przedsiębiorczości gotowy. NFZ dało „zielone światło”. Zdjęcia

Przypomnijmy, że podmiotem medycznym prowadzącym dodatkowy punkt szczepień będzie Ars Medica z Więcborka. Za każdego zaszczepionego pacjenta otrzyma 61 zł od NFZ, z którym podpisał już umowę.

- My pod względem technicznym jesteśmy gotowi i NFZ to zweryfikował, zatwierdzając nasz punkt. Ocenił go jako wzorcowo przygotowany. Gdy tylko będziemy wiedzieli, kiedy będziemy mogli rozpocząć szczepienia, niezwłocznie poinformujemy – mówi Kamila Jabłońska, inspektor ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.