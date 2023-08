W Sicienku trwa budowa Centrum Sportu, prace prowadzone są też przy pałacu w Kruszynie [zdjęcia]

Wykonawca rozpoczął budowę od boiska. Zyska ono m. in. specjalną, hybrydową nawierzchnię. - Taka murawa to nowość w województwie kujawsko -pomorskim – zapewnia wójt. - Nawierzchnia w 1/3 będzie sztuczna, a w 2/3 naturalna. Zwiększy to jej wytrzymałość. A to ważne, bo obciążenie boiska jest bardzo duże. Tylko w młodzieżówce mamy 200 piłkarzy – wyjaśnia.