W Sielcu koło Żnina kolejny "Admiralski Rejs". Zgłoś się do konkursu, nagrody czekają

Motto konkursu w Sielcu koło Żnina brzmi "Admirał na medal"

Konkurs w Sielcu koło Żnina jest literacki i plastyczny, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych

Jubileuszowy Admiralski Rejs 2024 - regulamin

Forma plastyczna konkursu "Admiralski Rejs"

(sposób artystycznej wypowiedzi dowolny)

Prace plastyczne nie powinny swoimi rozmiarami przekraczać formatu:

prace malarskie, fotograficzne, rękodzielnicze (płaskie) 40x50 cm

prace rzeźbiarskie nie wyższe niż 40 cm.

Każda praca musi posiadać tytuł. Każdy Uczestnik ma prawo do złożenia jednej swojej pracy plastycznej w wybranym przez siebie sposobie wypowiedzi. Wyjątek stanowią prace fotograficzne. Uczestnik ma prawo do złożenia do 3 (trzech) dzieł. Prace należy podpisać godłem (pseudonimem, wykluczone znaki graficzne), obok którego umieścić należy cyfrę lub liczbę odpowiadającą wiekowi Uczestnika. Takim samym godłem należy opatrzyć kopertę dołączoną do przesyłki.

W razie wątpliwości, informacje szczegółowe zawarto także na Facebook/Dwór Marzeń.