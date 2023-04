W Skępem podczas jubileuszu Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów gratulacjom nie było końca Małgorzata Chojnicka

W Skępem odbył się jubileusz Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które w tym roku świętuje swoje 43-lecie. Wcześniej na zorganizowanie większej uroczystości nie pozwoliła pandemia. Był to wielki dzień dla skępskiego środowiska emerytów! Przewodnicząca Bożena Elżbieta Orszak przybliżyła lata owocnej i intensywnej działalności. Koło zrzesza blisko 50 osób z całej gminy. Organizuje wycieczki, wyjazdy, spotkania przy grillu, wczasy. Wszystko po to, by ludzie, którzy mają już za sobą lata aktywności zawodowej, nie zasklepili się w domach i mogli nadal korzystać z uroków życia.