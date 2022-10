W sobotę w Poznaniu Bal Środowisk Kajakarzy i Gala Środowisk Kajakowych

To premierowa impreza, której pomysł od wielu lat kiełkował w głowach władz Polskiego Związku Kajakowego. Wreszcie w tym roku udało się ją zorganizować i bardzo prawdopodobne, że w kolejnych latach doczekamy się kolejnych edycji balu oraz gali.

– Ostatnie miesiące były bez wątpienia pełne sukcesów nie tylko w sprincie kajakowym, ale i w innych odmianach kajakarstwa. Niezmiernie cieszymy się, że w uroczysty sposób będziemy mogli docenić najlepszych zawodników i trenerów. Bal Środowisk Kajakarzy to także doskonała okazja do spotkań w gronie przyjaciół ze sportowych aren. Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie zyska aprobatę środowisk i na stałe wpisze się w kajakowy kalendarz w Polsce – liczy Grzegorz Kotowicz, prezes zarządu Polskiego Związku Kajakowego, organizatora imprezy. – To historyczne wydarzenie dla naszej dyscypliny i co warte podkreślenie, będzie miało ono miejsce w Poznaniu, który stanowi jeden z najważniejszych ośrodków kajakowych w kraju – uzupełnia Jolanta Rzepka, sekretarz generalna polskiej federacji.