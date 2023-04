W sprawie Jakuba K. wypowie się biegły psychiatra. Sportowiec z Kruszwicy ma zarzut uszkodzenia ciała innego lekkoatlety

- Oczekujemy na wydanie opinii sądowo-psychiatrycznej - mówi mjr Łukasz Kawalec, z Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.

Jak potwierdza prokuratura, nie chodzi o procesowo rutynowe badania, bo w toku badania sprawy pojawiły się konkretne ustalenia rzutujące na stan zdrowia podejrzanego. W ostatnich dniach publikowano w mediach informacje, z których wynika, że opinia psychiatry jest ostatnim dowodem w sprawie, który śledczy bydgoskiej prokuratury potrzebują, by zakończyć postępowanie. Prok. Łukasz Kawalec dementuje takie informacje.

- Nie powiedziałbym, że jest to jedyny brakujący element do zakończenia postępowania. Oczekujemy też na sporządzenie opinii z Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy na temat obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego - wyjaśnia prokurator. - Chodzi o rodzaj i charakter obrażeń. To jest o tyle istotne, że może determinować ewentualną zmianę zarzutu. Dokumentację z badań wysłaliśmy do ZMS. Niemniej pokrzywdzony będzie przechodził rehabilitację, bo tego rodzaju uszczerbki, złamania u osób aktywnych fizycznie mają kluczowe znaczenie. Jeśli będzie konieczność dalszego leczenia pokrzywdzonego, to być może konieczna będzie jeszcze uzupełniająca opinia biegłego.