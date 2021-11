Bank w kilku sytuacjach może tymczasowo zablokować nam pieniądze na koncie. Jest też kilka możliwosci kiedy możemy to zrobić sami. Niektóre świadomie, ale także też przez przypadek. Zobaczcie, w jaki sposób zablokujemy sobie dostęp do konta i co zrobić w takiej sytuacji.

archiwum/zdjęcie ilustracyjne