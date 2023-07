W takim składzie koszykarze będą walczyć o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jeremy Sochan będzie tylko kibicował

Jeremy Sochan ustalił w San Antonio Spurs, że nie wystąpi w tych spotkaniach, ale ma nadzieję zagrać w reprezentacji Polski w przyszłym roku i pomóc w walce o Igrzyska Olimpijskie. - To dla mnie ogromne wyróżnienie mieć możliwość reprezentowania Polski jako zawodnik drużyny narodowej. Po konsultacjach ze Spurs i moimi trenerami zdecydowaliśmy, że tego lata nie zagram w kadrze. Za mną pierwszy sezon w NBA i wspólnie ustaliliśmy, że najlepiej będzie poświęcić ten czas na skupienie się na moim rozwoju i przygotowaniu do kolejnego sezonu w NBA oraz do gry w reprezentacji w kolejnych latach. Gra w reprezentacji Polski jest dla mnie bardzo ważna. Zrobię wszystko, aby pomóc kadrze za rok w walce o Igrzyska Olimpijskie. Na pewno też zobaczymy się na mistrzostwach Europy, które za dwa lata odbędą się w Polsce - zapowiedział Jeremy Sochan.