W te miejsca najchętniej polecieliby mieszkańcy Kujaw i Pomorza: do Turcji, Grecji lub Portugalii

- Sam mam nadzieję, że uda mi się w sierpniu wyjechać do Albanii. Wyjazd był zaplanowany już w ubiegłym sezonie, ale nie doszedł do skutku z wiadomych przyczyn – zamknięcia granic z powodu pandemii. Myślę, że z każdym miesiącem restrykcje covidowe będą luzowane w całej Europie i na świecie – mówi Jerzy Matuszak, wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiej Izby Turystyki (PIT), wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. - Nadzieję daje sygnalizowane przez Unię Europejską wprowadzenie tak zwanego paszportu szczepionkowego, który będzie uprawniał do przekroczenia granic bez dodatkowych testów czy oświadczeń o stanie zdrowia.

Do Albanii można się wybrać już dziś