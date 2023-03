W ten sposób można zmniejszyć ratę kredytu. Nadpłacanie raty kredytu i zawieszenie spłaty rat OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Trudna sytuacja finansowa może zdarzyć się każdemu. Jednak gdy mamy kredyt i brakuje pieniędzy aby go spłacić robi się niebezpiecznie. Warto wtedy poszukać rozwiązań, które pozwolą nam zmniejszyć ratę kredytu. Zmniejszyć wartość kredytu możemy także, gdy jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej. Na kolejnych zdjęciach zobaczcie jak zmniejszyć ratę kredytu >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Kredyt hipoteczny to dla wielu jedyna opcja na posiadanie własnego mieszkania. W ostatnim czasie raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem bardzo się zmieniły, co dla wielu osób oznaczało znalezienie się w trudnej sytuacji finansowej. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są możliwości na zmniejszenie rat kredytu, co warto zrobić, aby płacić mniej.