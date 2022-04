W Tucholi od czerwca będą wycieczki po mieście z przewodnikiem. Dla miejscowych i turystów [zdjęcia]

- Poprzez rozpoczynanie ich przy Muzeum Borów Tucholskich zachęcą one turystów do poznania kultury borowiackiej - mówi Karol Gutsze z wydziału rozwoju lokalnego i funduszy europejskich w Starostwie Powiatowym w Tucholi. - Odwiedziny w Galerii Borów Tucholskich pozwalają na zakup

pamiątek i wyrobów artystycznych, a planowana w tym roku promocja wydarzenia w ośrodkach wczasowych i miejscach uczęszczanych przez turystów pozwoli na przyciągnięcie większej ich liczby do stolicy Borów Tucholskich.