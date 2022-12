W Twardych Piernikach Toruń bez zmian. Aaron Cel: - Potrzebujemy teraz jedności i wsparcia

Zapytam wprost: Twarde Pierniki powinny szukać nowego trenera?

Wszyscy wspieramy Milosa Mitrovicia. Zmiana trenera może pomóc na tydzień, dwa, ale potem często jest jeszcze większy chaos. Powinniśmy wszyscy razem przetrwać trudne chwile: sztab, zawodnicy i kibice. Zwalnianie i pokazywanie palcem winnych jest niepotrzebne, potrzebujemy jedności i wsparcia.

Tego wsparcia na razie nie brakuje, nawet w Słupsku towarzyszyli wam najwierniejsi kibice i obejrzeli najgorszy mecz w sezonie.

Po tym meczu powiedziałem chłopakom, że kibice w nas wierzą i to mnie bardzo podtrzymuje na duchu. W Toruniu na ulicy ludzie do mnie podchodzą i życzą samych zwycięstw. Trzeba się pogodzić, że będziemy walczyć o utrzymanie w tym sezonie, ale takie są realia. Przez 17 lat nie byłem w takiej sytuacji, ale jestem optymistą i traktuję to jak kolejne wyzwanie w karierze.