W tych branżach najczęściej płacą "pod stołem". Te firmy zatrudniają "na czarno" [lista]

Praca na czarno - co to znaczy?

Praca na czarno - kary

Inspektorzy mogą nałożyć na pracodawcę mandat w wysokości do 2 000 zł. Dodatkowo sprawa może zostać skierowana do sądu, ten zaś może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny. Z kolei osoba podejmująca zatrudnienie, która nie powiadomi o tym fakcie urzędników w terminie 7 dni, podlega karze od 500 do 5 tysięcy złotych. Jednak już od 2022 roku, konsekwencje podatkowo-składkowe z tych tytułów ponosić będą nieuczciwi pracodawcy, a nie ich pracownicy.

6 procent wynagrodzeń w naszym kraju jest wypłacanych "pod stołem". Najwięcej grzechów na sumieniu mają małe firmy, bo aż 30 proc. z nich stosuje tego rodzaju pracę "na czarno", a najbardziej tracą na niej zatrudnieni. Na szarej strefie traci cała gospodarska i to aż 17 mld zł rocznie.