W tych sytuacjach bank zablokuje nam dostęp do aplikacji bankowej

Mobilna aplikacja bankowa w najprostszych słowach to oprogramowanie na telefon komórkowy, który pozwala na przeprowadzanie za jego pośrednictwem operacji finansowych na koncie bankowym użytkownika.

Aplikacja bankowa to już nie tylko narzędzie do sprawdzenia salda czy historii rachunku, ale także do:

wykonywania płatności i przelewów,

wykonywania transakcji Blikiem (w tym przelewów na telefon lub wypłat z bankomatów),

integracji z innymi rodzajami płatności telefonem i zegarkiem,

płatności za parkingi, bilety, subskrypcje itp.

W zakresie wykonywania operacji, aplikacja mobilna jest tak samo bezpieczna jak bankowość elektroniczna dostępna w przeglądarce internetowej. Połączenie jest szyfrowane, więc ryzyko wycieku Twoich danych jest niskie.