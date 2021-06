W tym roku Dni Twierdzy Grudziądz nie odbędą się. Powód?

By zaradzić temu, aby impreza jednak odbywała się w Grudziądzu z odsieczą przyszedł klub radnych Koalicji Obywatelskiej.

- Chcemy, aby od przyszłego roku do kalendarza grudziądzkich imprez wpisane zostały Dni Twierdzy Grudziądz - Festiwal Grup Rekonstrukcyjnych. Pierwszy raz to wydarzenie odbyło się w 2019 roku i cieszyło się sporym zainteresowaniem. To promowanie naszej miejskiej historii, tradycji które leży w interesie nas wszystkich - podkreśla radny Koalicji Obywatelskiej Paweł Napolski.