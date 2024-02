W Urzędzie Gminy Gostycyn podpisano umowy na dotacje na prace na gostycyńskich zabytkach

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Pruszcz Bagienica otrzymała środki na remont elewacji kościoła, plebanii, naprawę muru kamiennego i organów - w sumie 595.650 zł - czytamy na stronie Urzędu Gminy Gostycyn. - Najniższe oferty w postępowaniu przetargowym opiewają na sumę 642.931,70 zł. Do realizacji inwestycji parafia dołoży 47.281,70 zł. Prace wykonają: firma MarVinci z Chojniczek (remont elewacji kościoła, naprawa muru kamiennego wokół kościoła) oraz Organmistrzostwo Zdzisław Mollin z Odrów (naprawa organów). Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Gostycynie na remont ogrodzenia kościoła otrzymała 225.150 zł. Najniższa oferta w przetargu to 237.007,42 zł - wykonawcy - OKZ z Torunia. Środki własne parafii to 11.857,42 zł.