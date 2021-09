W Urzędzie Miasta Chełmna przyznają stypendia uczniom z terenu Chełmna

Wniosek składają rodzice, pełnoprawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty lub kserokopie potrzebne do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, można przedłożyć do wniosku zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyszczególniające rodzaj i kwoty otrzymywanych świadczeń.