Hulajnogi, UTO i UWR - jaka jest różnica między tymi pojazdami? To mówią teraz przepisy!

Nie zmienia to faktu, że użytkownicy tego sprzętu mają swoje prawa i obowiązki. Przed wspomnianą datą wszyscy byli traktowani jako piesi i musieli poruszać się wyłącznie po chodnikach lub poboczem jezdni (w terenie niezabudowanym lewym).

Przepisy regulujące status prawny urządzeń służących osobom uprawiającym amatorsko sport i rekreację, a napędzanych elektrycznie oraz siłą mięśni ludzkich, obowiązują już od 20 maja 2021 roku, ale niewielu ich użytkowników przyswoiło sobie tę wiedzę, co widać na chodnikach, ścieżkach rowerowych, a nawet na jezdniach.

Słów parę o e-hulajnodze

Zatem e-hulajnoga to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

UTO (urządzenie transportu osobistego)

To także pojazd napędzany elektrycznie (ale z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

W odróżnieniu do e-hulajnogi UTO może być jednoosiowe. Może to być zatem deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące, np. dwukołowy i jednoosiowy segway, unicykl elektryczny (jednokołowiec).

Użytkownik UTO jest zobowiązany poruszać się po drodze dla rowerów z maksymalną prędkością 20 km na godz. (tak jak na e-hulajnodze), a jeśli jej nie ma może wyjątkowo korzystać z chodnika, zachowując szczególną ostrożność, jadąc z prędkością zbliżoną do tej z jaką idzie pieszy i ustępując mu drogi.

W strefie zamieszkania ma pierwszeństwo przed pojazdem mechanicznym, lecz ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Minimalny wiek uprawniający do użytkowania UTO to 10 lat (wyjątkiem jest strefa zamieszkania, ale pod opieką dorosłego), ale trzeba przy tym posiadać kartę rowerową. Młodzież od 14. roku życia może legitymować się prawem jazdy kategorii AM, od 16. roku – kategorii A1 lub B1, ewentualnie T. Pełnoletni użytkownik UTO nie musi mieć żadnych uprawnień.

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 zł orzeczonej w postępowaniu sądowym lub 200 zł w postępowaniu mandatowym.