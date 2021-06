W Wąbrzeźnie nastoletni napastnicy pobili i skopali 32-latka, a następnie ukradli mu plecak

Ok. g. 2 w sobotę 5 czerwca 32-latek został pobity i skopany oraz okradziony przez dwóch młodych mężczyzn i kobietę, którzy zmusili go do oddania plecaka z zawartością. Pobity mężczyzna poinformował o tym zdarzeniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, a funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego już chwilę po zgłoszeniu zatrzymali jednego z napastników, którym okazał się być 19-letni mieszkaniec Wąbrzeźna. Niewiele czasu zajęło ujęcie kolejnych napastników - policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego w krótkim czasie zatrzymali także 18-letnią kobietę oraz 18-letniego mężczyznę.

Wszyscy napastnicy trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty rozboju, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 12. Prokurator natomiast zadecydował o objęciu ich policyjnym dozorem, mają zakaz opuszczania kraju oraz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.