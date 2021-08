W Wąbrzeźnie trwa festiwal jazzowy WąbJAZZno. Zobaczcie zdjęcia

W ramach festiwalu WąbJAZZno zorganizowano do tej pory koncerty, w tym specjalny koncert dla dzieci w wykonaniu Mama Go, paradę muzyczną ulicami miasta w stylu noworleańskim i warsztaty. Festiwal jazzowy w Wąbrzeźnie przyciągnął nie tylko mieszkańców Wąbrzeźna, ale także innych miejscowości. Nam udało się porozmawiać z 37-letnią Olą z Torunia, która w styczniu 2021 r. rozpoczęła naukę śpiewu z profesjonalnym trenerem. Jak mówi, w czasie pandemii wreszcie znalazła czas na naukę śpiewu, co od dawno chciała zrobić. Wcześniej grała na gitarze i ukulele. W trakcie wakacji jednak lekcji śpiewu nie ma, dlatego szuka innych możliwości nauki, w tym stara się brać udział w warsztatach. Gdy zobaczyła, że będą w Wąbrzeźnie, natychmiast się zapisala. W te wakacje brała także udział w warsztatach w Warszawie, a w poniedziałek, 23 sierpnia jedzie na warsztaty do Poznania. Próbuje różnych stylów śpiewania.