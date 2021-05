W wakacje znów nie zaprowadzisz dziecka do zastępczego przedszkola. Wszystko przez pandemię koronawirusa

Podczas nadchodzących wakacji 2021 rodzice przedszkolaków znów mogą mieć problem z opieką nad dziećmi. W Kujawsko-Pomorskiem nie będzie można zaprowadzać dzieci do zastępczej placówki, gdy macierzysta zostanie zamknięta. Wszystko z powodu pandemii.

W Kujawsko-Pomorskiem rodzice przedszkolaków muszą skorygować swoje wakacyjne plany. Placówki zapowiadają, że nie będą przyjmować dzieci, uczęszczających do innych placówek. Powód to pandemia. Chodzi o to, aby dzieci z różnych przedszkoli nie mieszały się ze sobą.

W Bydgoszczy wakacyjna przerwa będzie trochę krótsza - Co roku w miejskim przedszkolu syna jest przerwa wakacyjna – opowiada pani Magda z Bydgoszczy, mama czteroletniego Stasia. - Przed epidemią w tym czasie można było zaprowadzać dziecko do zastępczego sąsiedniego przedszkola. W ubiegłym roku ze względu na pandemię nie było takiej możliwości. Liczyliśmy na to, że w tym roku sytuacja już wróci do normy. Niestety, usłyszeliśmy od dyrekcji, że w te wakacje też dzieci nie będą mogły chodzić do zastępczego przedszkola i sami będziemy musieli zorganizować opiekę.

Władze Bydgoszczy, tłumaczą, że nie mają innego wyjścia i proszą rodziców o wyrozumiałość. Ułatwieniem ma być skrócenie przerwy wakacyjnej. W ubiegłym roku trwała ona dwa tygodnie, a do przyjmowane były tylko dzieci uczęszczające do danej placówki. - W 2021 roku, w związku z koronawirusem zdecydowaliśmy, że w nadchodzące wakacje nie będzie zwyczajowej jednomiesięcznej przerwy wakacyjnej – technicznej. Zostanie ona skrócona do trzech tygodni - wyjaśnia Marta Stachowiak, rzecznik prezydenta Bydgoszczy. - Nie będzie zapisów na dyżur wakacyjny, a tym samym wymiany dzieci między przedszkolami. Powodem są względy bezpieczeństwa oraz obowiązujące wytyczne MEiN i GIS. Marta Stachowiak przypomina, że w dalszym ciągu obowiązują zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. - Już w ubiegłym roku nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli zrezygnowali z części urlopów. Przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego muszą oni odpocząć. Trzeba też pamiętać, że wykorzystanie zaległych urlopów musi nastąpić w terminie do 30 września roku następnego – podkreśla rzeczniczka.

W Grudziądzu i Toruniu przedszkola zamkną się na dwa tygodnie - Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, każde dziecko może skorzystać z opieki w czasie wakacji w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza – mówi też Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza. - W sierpniu we wszystkich przedszkolach, z wyjątkiem Przedszkola Miejskiego Lotnisko, zaplanowano dwutygodniową przerwę, ze względu na konieczność przeprowadzenia prac porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń, a także prac przygotowawczych do nowego roku szkolnego. W dwóch placówkach dyżury wakacyjne w sierpniu nie będą się odbywały z powodu niezbędnych remontów. Natomiast w przedszkolach „Śródmieście” oraz „Mniszek”, z uwagi na ograniczenia kadrowe nie jest możliwe zapewnienie opieki dzieciom przez całe wakacje. Tu też nie będzie dyżuru w sierpniu W Toruniu wakacyjna przerwa w przedszkolach także trwać będzie dwa tygodnie w każdej placówce. - Z uwagi na zagrożenie zarażeniem COVID-19 nie planuje się organizowania tzw. przedszkoli zastępczych dla dzieci z innych placówek w czasie, gdy przedszkole macierzyste będzie zamknięte – informuje Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. - Wówczas rodzice powinni sami zapewnić opiekę dzieciom. W pozostałym czasie dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkoli, w których są zapisane.

We Włocławku przedszkola będą otwarte przez całe wakacje W komfortowej sytuacji są natomiast rodzice przedszkolaków we Włocławku. - W roku szkolnym 2020/2021 przedszkola publiczne we Włocławku pracują bez przerwy wakacyjnej – informuje Aleksandra Bartoszewska, główny specjalista ds. informacyjno-publicystycznych Urzędu Miasta Włocławka. - Decyzja ta jest także podyktowana względami bezpieczeństwa. Aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych przedszkoli pomiędzy sobą, placówki przedszkolne będą otwarte również w okresie wakacyjnym, ale tylko dla dzieci zapisanych i uczęszczających do danego przedszkola. Opieka w tych placówkach będzie sprawowana dla dzieci rodziców obojga pracujących, którzy w wielu przypadkach z różnych przyczyn nie będą korzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie letnim, w szczególności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19. Oczywiście podczas wakacji przedszkola publiczne będą nadal funkcjonowały według wytycznych i obostrzeń GIS, MZ i MENiS.