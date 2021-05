W Wielgiem w oczekiwaniu na pełną normalność bibliotekarze nie próżnują

Biblioteka w Wielgiem zorganizowała „Tydzień Bibliotek” na miarę poluzowania obowiązujących obostrzeń. Przygotowała dla najmłodszych konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo oraz pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych czytelników. Przed pandemią w tym czasie zawsze odbywały się spotkania autorskie, co w obecnej sytuacji epidemicznej nie było możliwe.

- Mam nadzieję, że w końcu wrócimy do takiej pracy, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni – mówi Katarzyna Kwiecińska, dyrektorka Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. – Do tej pory nie mogliśmy zorganizować jubileuszu Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa u nas już ponad dziesięć lat. Spotkaliśmy się jedynie w małym gronie, a w planach mieliśmy prawdziwą uroczystość, połączoną ze spotkaniem autorskim z Marią Paszyńską. Jej książki, zwłaszcza seria „Owoc granatu” i najnowsza „Wiatr ze wschodu”, cieszą się uznaniem naszym czytelników.