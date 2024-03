W wiosnę wkraczamy równym turystycznym krokiem. Zapraszamy na kolejne wycieczki w Kujawsko-Pomorskiem

"60+ z PTTK" do Parku Tysiąclecia

XIII Bydgoski MnO po 18. południku

W tym roku trasa marszu będzie przebiegała od startu zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Hetmańskiej 34 do mety przy ul. Gdańskiej 242 w Muzeum Wodociągów Bydgoskich. W trakcie marszu i po nim będzie możliwość zwiedzenia muzeum (przepustką do wstępu będzie mapa tegorocznego marszu). Trasy: TP - trasa turystyczno-krajoznawcza dla początkujących o długości ok. 4 km (bez ograniczeń wiekowych). TU - trasa turystyczno-krajoznawcza dla osób średniozaawansowanych ok. 5 km (bez ograniczeń wiekowych). Obie trasy nie są skomplikowane, a decyzję o wyborze trasy podejmuje uczestnik podczas marszu.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: http://www.skarmat.pl/po-18-poludniku-2024