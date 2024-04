W województwie kujawsko-pomorskim jeszcze do 5 maja potrwa turystyczny MegaWeekend

Spacerki po Chełmnie

Majówka w EXPLOSEUM

Jak co roku 1 maja bydgoskie Exposeum przy ul. Alfreda Nobla zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w Majówce w EXPLOSEUM.

Przygotowano wiele atrakcji, w tym grę terenową. Tym razem fabuła wydarzenia została oparta na krążącej od lat miejskiej legendzie o skrzyniach pełnych złota, ukrytych przez nazistów w czasie II wojny światowej. W 1940 roku Niemcy, Włosi i Japończycy podpisali pakt berliński. To właśnie wtedy Japończycy mieli przekazać III Rzeszy złoto pochodzące z okupowanej od 30 lat przez Japończyków Korei. Złoto w tajemnicy przewieziono do Europy. Pod koniec wojny Niemcy starali się ukryć swoje skarby. Wedle miejskiej legendy gdzieś na terenie ówczesnej niemieckiej fabryki materiałów wybuchowych DAG, czyli pod obecnym Exploseum, znajduje się „złoty tunel” wypełniony skrzyniami pełnymi koreańskiego złota. Wielu próbowało odnaleźć zaginiony tunel, ale czy wszyscy powrócili z tej wyprawy? Pakuj podręczny zestaw Indiany Jonesa i ruszaj z nami na poszukiwanie skarbu – zachęcają organizatorzy. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne 52 585 97 41.

Rejs do sąsiadów Olendrów dla rowerzystów!

Po pierwsze: Wisła. Organizatorzy zapraszają na rejs z Torunia do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce przez dwa zakola Wisły. Podczas podróży zobaczycie na własne oczy skalę ingerencji holenderskich osadników – olendrów w nadwiślański krajobraz.

Po drugie: Olenderska osada w Parku Etnograficznym zaprasza do darmowego zwiedzania z przewodnikiem (specjalnie dla uczestników rejsu) parku w Wielkiej Nieszawce. Tam zobaczycie jak Olendrzy przystosowali się do życia blisko wylewającej Wisły.

Rejs do sąsiadów Olendrów dla rowerzystów! to rejs w jedną stronę. Proponujemy, żebyście wrócili z Parku Olenderskiego do Torunia rowerami.

Zabieramy Was i Wasze rowery na rejs z Mariny Wiślanej, czyli Przystani Toruń na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 1. Tam wygodnie dojedziecie do łodzi rowerem. Za przewiezienie roweru łodzią nic nie płacicie. Po zwiedzeniu Olenderskiego Parku Etnograficznego wracacie do Torunia na swoich rowerach. To około 10 km drogi przez Wielką i Małą Nieszawkę. Osoby bez roweru mogą wrócić do Torunia autobusem PKS, który odchodzi z przystanku Wielka Nieszawka Wiślana o 15:19.