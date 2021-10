W województwie kujawsko-pomorskim zawarto kolejne porozumienia między ratownikami medycznymi a dyrekcją szpitali Karina Knorps-Tuszyńska

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Łukasz Kaczanowski/Polska Press

W środę, 6 października ratownicy z Brodnicy i Golubia-Dobrzynia zawarli porozumienia z dyrekcją szpitali w tych miastach w sprawie podwyższenia ich wynagrodzeń. W Brodnicy wprowadzone zostaną także etaty i urlopy szkoleniowe. Są to kolejne porozumienia po podpisanym we wtorek, 28 września z dyrekcją Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz we wtorek, 5 października w Aleksandrowie Kujawskim.