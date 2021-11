W Zdunach w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim 25-latek uderzył bmw w drzewo KAK

Kierowcę bmw do szpitala przetransportowano śmigłowcem Facebook/Ochotnicza Straż Pożarna w Świedziebni Zobacz galerię (4 zdjęcia)

W piątek, 5 listopada ok. g. 13.30 w Zdunach w gminie Świedziebnia w powiecie brodnickim kierowca osobowego bmw nie dostosował prędkości do warunków drogowych, wskutek czego uderzył w przydrożne drzewo, po czym dachował i znalazł się w rowie. 25-letni kierowca osobówki został przetransportowany do szpitala.