Wąbrzeskie Stowarzyszenie S.O.S. dla Zwierząt otrzymało statuetkę "Stalowy Anioł"

NOWE Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 11.06.2021?

Papież Franciszek napisał 11.06.2021 na Tweeterze: „Zapraszam każdego z was do spojrzenia z ufnością na Najświętsze Serce Jezusa i do częstego powtarzania, szczególnie w tym miesiącu czerwcu: Jezu cichy i pokorny sercem, przemień nasze serca i naucz nas kochać Boga i bliźniego z hojnością. ”