Wąbrzeźno odwiedzi Czesław Mozil, Piotr Szwedes i Mikołaj Roznerski. Rezerwujcie czas i bilety!

- mówi Cecylia Szymańska.

Warto zarezerwować swój czas także na 17 lutego, gdy o g. 20 w Wąbrzeskim Domu Kultury będziemy mogli uczestniczyć w spotkaniu z polsko-duńskim artystą Czesławem Mozilem, który zaśpiewa piosenki z albumu "#Ideologia Mozila". Album ten jest osobistym zbiorem obserwacji świata i najbliższego otoczenia.

-"#Ideologia Mozila” to także płyta, która jest moją osobistą walką z kompleksem pisania po polsku. To pierwsza płyta, do której teksty napisałem w większości samodzielnie. Jako emigrant, wychowany na duńskiej ziemi, zawsze odczuwałem tremę pisząc po polsku. Tym razem podjąłem tę walkę z własnymi strachami, co było jak katharsis. Mam 42 lata, jestem wykształconym muzykiem, z dyplomem Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, ale przede wszystkim jestem prostym grajkiem, który kocha stać na scenie