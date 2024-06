Ludzie toną na potęgę - także w regionie! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek nad wodą

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, ale już od majówki, która okazała się wyjątkowo ciepła, Polacy masowo ruszyli nad i na wodę. I niestety nie ma weekendu, abyśmy nie dowiadywali się o kolejnych utonięciach.

Najczęściej są to nierozważni pływacy, ale przygoda z wodą bywa tragiczna także dla kajakarzy, użytkowników rowerów wodnych i łodzi wiosłowych, żeglarzy i motorowodniaków. Wędkarze toną cały rok, bo ich pasja zwykle nie ma ograniczeń sezonowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) alarmuje już teraz i prosi o rozwagę, bo fale ciepła tej wiosny skłoniły do wypoczynku nad wodą całe rzesze rodaków, i niestety mamy już wiele utonięć. Jak informuje nas mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy - od początku 2024 roku odnotowano 5 utonięć. W roku 2023 utonęło w naszym województwie 30 osób, z czego 14 w okresie letnich wakacji.

Kąp się tylko w strzeżonym miejscu!

Eksperci Akademii Bezpieczeństwa RCB przypominają o podstawowych zasadach bezpiecznej kąpieli. Jeśli zamierzamy się kąpać, to podstawą bezpieczeństwa jest korzystanie z wyznaczonych do tego miejsc. Od siebie dodajmy, że są to kąpieliska gminne i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli (takie, które mogą funkcjonować nie dłużej niż przez 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym).

W obu przypadkach mowa jest o miejscach strzeżonych przez ratowników wodnych. Oficjalne kąpieliska wyposażone są w całą infrastrukturę, jak pomosty, przebieralnie, natryski, wypożyczalnie sprzętu pływającego. Sezon kąpielowy rozpoczyna się w weekend poprzedzający wakacje, czyli w sobotę 22 czerwca, a kończy w sobotę 31 sierpnia. Ale są wyjątki – bywa, że ratownicy pojawiają się dopiero 1 lipca lub zejdą z posterunku kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego. To, gdzie znajdują się kąpieliska, od kiedy są otwierane, jaka jest jakość wody, dowiecie się z internetowego Serwisu Kąpieliskowego https://sk.gis.gov.pl/ prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Znajdują się tam wszystkie urządzone nad jeziorami, morzem i rzekami kąpieliska - w całym kraju.

Tyle, że wiele osób już teraz zażywa kąpieli. Ci szczególnie powinni mieć się na baczności, ale do wszystkich - w tym do tych, którzy zażywać będą kąpieli pod okiem ratowników – adresowane są następujące rady: Nie wbiegaj rozgrzany do wody (schładzaj się stopniowo), nie pływaj po obfitym posiłku ani po alkoholu lub innych środkach odurzających, nie skacz na głowę do nierozpoznanej wody!

Kapok może uratować życie

- Podstawą bezpieczeństwa na kajaku, łódce, rowerze wodnym, żaglówce i motorówce jest kamizelka wypornościowa, czyli popularnie mówiąc kapok – przypomina Jan Wielgosz z Raciąża w powiecie tucholskim, instruktor kajakarstwa, członek Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Na śródlądowych akwenach, zwłaszcza w kajakarstwie turystycznym, powszechnie używa się kamizelek asekuracyjnych, które mają mniejszą wyporność, ale nie krępują tak ruchów jak wersja typowo ratunkowa – ta z kołnierzem utrzymującym głowę człowieka nad taflą wody. Przy czym kapok nie służy do siedzenia na nim, jak często wodniacy czynią, ale do tego, aby go mieć na sobie i to prawidłowo zapiętym. Niezapięta kamizelka nie przyda się na nic, bo po wpadnięciu do wody zostanie na niej, w przeciwieństwie do jej użytkownika, który w skrajnym przypadku może pójść na dno. Zdecydowanie warto mieć na sobie kamizelkę. W połowie grudnia ubiegłego roku na Jeziorze Wolickim koło Barcina utonął 37-letni pasjonat kajakarstwa wyprawowego. Nie założył kamizelki, a feralnego dnia mocno wiało i jezioro było rozfalowane.

Zawsze zabieraj dodatkową odzież!

- Przed wyruszeniem na spływ kajakowy i każdą inną wyprawę na wodę trzeba też pamiętać o zabraniu dodatkowej odzieży, w tym przeciwdeszczowej. Ja zawsze zabieram dwie dodatkowe bluzki, które w razie potrzeby wręczam zapominalskim spływowiczom – dodaje Jan Wielgosz.

Klimat nam się radykalizuje i trzeba się liczyć z tym, że po pięknym, ciepłym i słonecznym poranku szybko nadciągną ciemne chmury, raptownie ochłodzi się i rozpęta nawałnica – huraganowy wiatr, oberwanie chmury z gradem i wyładowania atmosferyczne. Takie doświadczenie stało się udziałem (także w tym, dopiero rozpoczętym sezonie) wielu wodniaków, zwłaszcza młodych i niedoświadczonych, a ci którzy nie zabrali ze sobą zapasowej odzieży, szczękali zębami i wznosili modły do nieba, aby wreszcie się to skończyło. Niektórzy mieli pierwsze objawy hipotermii. - Należy też pomyśleć o odpowiednim obuwiu, najlepiej o pełnym, które nie zsunie się ze stóp po wywrotce ani po wyjściu na leżące w rzece drzewo lub na stromy brzeg – dodaje instruktor.

Niestety widok płynących z nurtem klapek jest dość powszechny, a na boso łatwo o zranienie stopy.

Słońce też jest groźne

Kolejne rady dla osób wypoczywających nad wodą i na niej nie dotyczą ryzyka utonięcia, ale przebywania w gorących promieniach słońca. Trzeba pomyśleć o zakryciu głowy i o używaniu kremów z filtrem. Dobrą praktyką jest także założenie na siebie lekkiej, przewiewnej koszuli. Najlepiej zaś, jeśli wyposażymy się w ubranie zapewniające ochronę przed promieniowaniem słonecznym - uktrafioletowym (UV). Taka odzież wykonana jest najczęściej nienasiąkających wodą i mocno splecionych włókien - z poliestru i nylonu.

