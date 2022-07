Wakacyjne zemsty, czyli jak rekompensujemy sobie 2 lata pandemii koronawirusa

-Po pandemii coraz więcej podróżujących jest bardziej elastycznych i kreatywnych w przygotowywaniu planów. Co więcej, większość z nas odczuwa wzmożony apetyt na wyjazd do ciepłego i słonecznego kraju, w którym odpoczniemy i zrekompensujemy sobie ostatnie lata lockdownów, niepewności i utrudnień w podróżowaniu - mówi Eliška Řezníček Dočkalová , dyrektor Customer Experience w Kiwi.com. - Dodatkowo, z uwagi na tymczasowe utrudnienia makro i mikroekonomiczne, podróżujący pragną chwili wytchnienia i zapomnienia od codzienności. Niektórzy chcą jak najlepiej wykorzystać przeznaczony budżet i zwiedzać świat w możliwie najkorzystniejszych cenach, podczas gdy inni wybierają podróż jak najdalej i liczą na odwiedzenie jak najwięcej krajów, aby nadrobić stracony czas.

W ramach „wakacyjnej zemsty” wielu celuje w zagraniczny wyjazd do ciepłego, słonecznego kraju. Kiwi.com, firma z sektora travel-tech oraz wyszukiwarka tanich podróży wraz z firmą ARC Rynek i Opinia, sprawdziła podejście do planowania wakacji, budżetu i wydawania. Wyniki pokazują, że kobiety są bardziej oszczędne i ostrożne w planowaniu budżetu i wydawaniu.

Kobiety są bardziej oszczędne

Wyniki badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Kiwi.com wskazują, że niemal 70 proc. kobiet w Polsce ostrożnie podchodzi do kwestii budżetu wakacyjnego, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 54 proc.

Kiwi.com wskazuje, że 38 proc. kobiet i 30 mężczyzn dopasowuje cel podróży do założonego budżetu, a nie budżet do upragnionego celu. Po dokonaniu wyboru kierunku wakacyjnych podróży ponad 30 proc. kobiet i niemal co trzeci mężczyzna chce wydać na wakacje jak najmniej.