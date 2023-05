Walka o majowy medal "Piłkarskich Orłów" w województwie kujawsko-pomorskim trwała do końca

Ponownie nie popisali się zawodnicy Olimpii Grudziądz, którzy w trzecim meczu z rzędu nie potrafili zdobyć bramki, remisując 0:0 w Kartuzach.

Podobnie spisali się w sobotę zawodnicy Zawiszy Bydgoszcz, którzy ulegli Stolemowi Gniewino 0:2.

Jedynie Unia Drobex Solec Kujawski pokonała na wyjeździe KP Starogard Gdański 3:0. Dwa gole strzelił Serhij Krawczenko, dla którego to były pierwsze trafienia dla Unii Drobex, do której trafił w przerwie zimowej z Hetmana Zamość. Długo nie mógł się wstrzelić, a bardzo liczono na jego gole. Może teraz się odblokuje się pomoże solecczanom w utrzymaniu. Dodajmy, że jedno trafienie dołożył Maciej Słupecki i to był jego siódmy gol w sezonie.

W IV lidze po dwa trafienia zaliczyli: Mikołaj Winiecki (Noteć Łabiszyn), Piotr Siekirka (Chemik Moderator Bydgoszcz), Martyn Trędewicz (Lech Rypin) i Damian Lenkiewicz (Elana Toruń).