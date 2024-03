Inwazja kleszczy w Kujawsko-Pomorskiem. Jak najskuteczniej zabezpieczać przed nimi zwierzęta?

Choroba psa rozpoczęła się od dreszczy. - Potem doszedł brak apetytu i ogólna apatia. Weterynarz pobrał psu krew i szybko orzekł, że to babeszjoza. Nie dawał wielkich szans ze względu na wiek psa i stopień zaawansowania choroby. Niestety, miał rację. Trzy dni później mój pies już nie żył.

Czytelniczka uważnie obserwuje swojego siedmiomiesięcznego psa, bo rok temu straciła suczkę z powodu babeszjozy, choroby przenoszonej przez kleszcze. - To była 17-letnia psina, która prawie nie oddalała się od domu. Raz na trzy miesiące wmasowywałam jej w kark kropelki, które miały odstraszać kleszcze, jednak okazały się nieskuteczne. Kleszcz wbił się jej w pachwinę pod tylną łapą, był już duży, gdy go znalazłam.

Czegoś takiego w lutym jeszcze nie było

Kolejny pies Czytelniczki jest zabezpieczany przed kleszczami bez przerwy. - Weterynarz uczulił mnie na to, że od kilku lat kleszcze żerują przez cały rok. Potrzeba długich i potężnych mrozów, żeby ograniczyć ich populację, a takich temperatur w Polsce nie odnotowuje się od kilku lat. Dlatego mój piesek cały czas nosi obrożę przeciw pasożytom – mówi Czytelniczka.

Mimo to w tym roku Czytelniczka zdjęła już z niego wiele kleszczy. - Byłam w szoku, gdy w połowie lutego zobaczyłam na nim cztery kleszcze. Okazało się, że codziennie przynosił kolejne: cztery, sześć, a nawet osiem. Znajdowałam je też w legowisku. W tym roku kleszcze są wyjątkowo duże. Czegoś takiego nie widziałam nigdy i boję się, co to będzie, jak zrobi się jeszcze lepiej.

Wysoka wilgotność sprzyja kleszczom

Do tego dochodzi wysoka wilgotność powietrza. - Optimum do rozwoju kleszczy wynosi ok. 80 proc. - podaje Ministerstwo Zdrowia.

- Tymczasem luty 2024 roku przejdzie do historii jako najbardziej wilgotny i jednocześnie jako drugi najcieplejszy w od 1946 roku – mówi Bogdan Bąk, bydgoski synoptyk. - Norma opadów miesięcznych została przekroczona trzykrotnie.

Upodobanie kleszczy do wysokiej wilgotności dowodzą m. in. dane o zachorowaniach ludzi na boreliozę, monitorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarno-Epidemiologiczną. - W 2018 roku bardzo gorące i suche miesiące spowodowały spadek zachorowań na boreliozę w centralnej Polsce. Największy - o 32,5 proc. (z 545 w 2017 r. do 368 przypadków w 2018 r.) - odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim.