Po tym terminie nowy system ma automatycznie blokować recepty roczne, wystawiane według starych schematów . System informatyczny - tzw. P1 obliczający ilość leku czy wyrobu medycznego przepisanego na e-recepcie rocznej, jaka może być wydana pacjentowi w aptece, najczęściej przewlekle choremu - miał najpierw obowiązywać od 1 kwietnia. Potem - od 9 maja. Teraz został przesunięty do 30 czerwca 2024. Jednocześnie 6 maja resort skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept, które uwzględnia oczekiwane przez farmaceutów i lekarzy zmiany m.in. dotyczące zwiększenia ilości wydawanych przez farmaceutę opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie.

Takie dawkowanie jest niezrozumiałe

- Przykładowo pacjent, który wcześniej podawał sobie 18 jednostek insuliny, zmuszony będzie teraz podać 0,2 ml substancji. Inna osoba zamiast dwóch kropli leków do oka przeciw jaskrze, będzie musiała podać 0,04 ml, co będzie powodować pomyłki w przeliczaniu dawek oraz w ich stosowaniu - wynika ze stanowiska PPOZ do minister zdrowia.

Prezes Bożena Janicka: - W codziennej praktyce od lat stosowane jednostki to: liczba tabletek, liczba kropli, ilość saszetek, ilość kapsułek czy jednostek insuliny, które wynikają wprost z Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL), tak więc zaproponowane przez informatyków Centrum e-Zdrowia inne szablony nazewnictwa dawkowania są całkowicie niezrozumiałe i nie do przyjęcia .

Nowy system już wydłuża wizyty

Farmaceuci sobie poradzą

Według Marcina Piątka, prezesa Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej proponowane zmiany w dawkowaniu leków zmierzają w bardzo dobrym kierunku.

- To system ma obliczać ilość leku, jaką farmaceuta może wydać pacjentowi i aby do tego doszło, to wszystkie przekazywane dane dotyczące tego dawkowania muszą być ujednolicone - podkreśla prezes. I przyznaje, że obecnie w aptekach pojawiają się problemy z realizacją recept wystawionych według tych nowych zasad, ale - jak ocenia - wynikają one tylko i wyłącznie z pewnych niedoskonałości oprogramowania gabinetowego.