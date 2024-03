Ważne zmiany na SOR. Od marca zacznie obowiązywać znak identyfikacyjny pacjenta - co to znaczy?

Znak identyfikacyjny dla każdego pacjenta na SOR - ten znak będzie zakodowany

Jak wynika z rozporządzenia, znak identyfikacyjny otrzyma każda osoba przyjęta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), a następnie do szpitala. Będzie on umieszczony na specjalnej opasce, ale i na zdjęciu pacjenta w jego dokumentacji medycznej.

- Ten znak identyfikacyjny to będzie takie potwierdzenie tożsamości pacjenta. Będzie zakodowany, a znajdą się na nim najważniejsze informacje o chorym - mówi dr n. hum. Łukasz Kosiński, pełnomocnik dyrektora ds. Strategii, Komunikacji oraz Rozwoju Kadr w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dra. J. Biziela w Bydgoszczy.

Te dane to m.in. imię i nazwisko pacjenta, jego PESEL a w przypadku noworodka - numer PESEL matki albo rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, jeżeli numer PESEL nie został dziecku nadany. Dokładna data przyjęcia chorego do szpitala, rozpoznanie wstępne i oznaczenie lekarza prowadzącego. Ale też data, godzina przeniesienia pacjenta do innego oddziału, jak i adnotacja o miejscu, do którego go wypisano.