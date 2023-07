We Włocławku będą kolejne mieszkania socjalne. Powstają przy ul. Toruńskiej

- Miasta budują mieszkania socjalne i również Włocławek należy do tych miast. Powstają przy ulicy Toruńskiej, czyli przy dwóch już istniejących blokach socjalnych. Ciekawostką, jeśli chodzi o tego typu mieszkania, jest to, że są to mieszkania właściwie autonomiczne - wszystkie instalacje są indywidualne, części wspólne są ograniczone do minimum, więc do każdego mieszkania jest wejście z zewnątrz – przekazał w rozmowie z nami Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.