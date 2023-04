We Włocławku będzie batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Powstanie w 2023 roku [zdjęcia]

Zobacz wideo. Szpital wojewódzki we Włocławku od wielu miesięcy poszukiwał chirurgów

We Włocławku – jeszcze w 2023 roku – powstać ma 84. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozpoczęło się już formowanie jego struktur. Poseł PiS Joanna Borowiak przekazała, że osiągniecie gotowości przez batalion planowane jest na koniec 2023 roku.

Przypomnijmy, że na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej miasto przekazało budynek przy ul. Leśnej 27 , w którym działała Szkoła Podstawowa nr 15, a później Gimnazjum nr 14. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta podjęła 1 marca 2022 roku . Budynek przekazano 8. Kujawsko - Pomorskiej Brygadzie WOT na cele edukacyjno-szkoleniowe. Akt notarialny przekazania budynku szkoły przy ul. Leśnej we Włocławku na potrzeby WOT, podpisano 31 maja 2022 roku.

Wojska Obrony Terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim działają od 2018 roku. W naszym regionie są obecnie trzy bataliony – w Toruniu, Grudziądzu oraz Inowrocławiu. Rozmowy dotyczące utworzenia batalionu WOT także we Włocławku prowadzone były już od kilku lat. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wielokrotnie rozmawiał na ten temat z oficerami WOT, a także z posłanką Joanną Borowiak, która od początku aktywnie wspierała pomysł ulokowania batalionu we Włocławku.

Mówiła o tym chociażby na posiedzeniu sejmu 19 lipca 2018 roku, wskazując na to, że dla mieszkańców Włocławka utworzenie struktur WOT jest sprawą bardzo ważną.

- Dla mieszkańców Włocławka utworzenie struktur WOT to bardzo ważna sprawa i także są ogromne potrzeby związane z bliskością zapory wodnej, Zakładów Chemicznych Anwil, dobrego szlaku kolejowego łączącego północ z południem kraju, a także węzła autostradowego obejmującego trzy zjazdy. Bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź na pytanie, czy będą tworzone struktury Wojsk Obrony Terytorialnej we Włocławku i czy planowane jest utworzenie kolejnego batalionu lekkiej piechoty, podległego dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej – pytała poseł Joanna Borowiak na posiedzeniu sejmu w 2018 roku .

Już wtedy Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiedział, że chce, by we Włocławku obecne były Wojska Obrony Terytorialnej, ale wskazał na pewne problemy. Związane były z dostępnością infrastruktury. Zaznaczył, że potrzebna jest do tego współpraca z lokalnym samorządem.