Most nad Zgłowiączką we Włocławku zostanie przebudowany. Inwestycja będzie droższa [wizualizacje]

- Planowaliśmy, że przejście pod ulicą Wyszyńskiego - wraz z remontem mostu - będzie kosztowało blisko 6 milionów złotych. To miało być sfinansowane w 100 procentach z pozyskanych przez nas środków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu „Włocławek – Miasto nowych możliwości”. Ponieważ wychodzi na to, że koszt zadania może być nawet o 3 miliony złotych wyższy, radni podjęli decyzję - na nasz wniosek - o tym, żeby dołożyć z własnej kieszeni. Możemy powiedzieć, że mieszkańców Włocławka to zadanie będzie kosztować 30 procent jego wartości, a resztę dostaliśmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zaznacza Krzysztof Kukucki.