We Włocławku stacjonować będzie batalion Wojsk Obrony Terytorialnej? Są takie plany

Prezydent Marek Wojtkowski podkreślił, że sprawa ulokowania batalionu WOT we Włocławku jest finalizowana. Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo dotyczące przekazania nieruchomości na cele Wojsk Obrony Terytorialnej. Wkrótce przygotowana zostanie także uchwała w tej sprawie. Na obradach może pojawić się już podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

- Finalizujemy to w tym sensie, że wpłynęło pismo od dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wczoraj (10 maja – przypis redakcji) podpisałem pismo i rozmawiałem z pułkownikiem Stańczykiem. Z tego co wiem, 12 maja jedzie do Warszawy, do dowódcy naczelnego WOT, dlatego musiał mieć jakieś potwierdzenie prowadzonych rozmów. Intencja rzeczywiście jest. Myślę, że na następną sesje przegotujemy projekt stosownej uchwały, żeby tę nieruchomość oddać na cele Wojsk Obrony Terytorialnej