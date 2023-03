Szpital we Włocławku wstrzymał przyjęcia na oddział neurologiczny. Brakuje wolnych miejsc

- Dlatego ciągle wysyłamy do zarządzania kryzysowego informacje, że mamy zajęte wszystkie miejsca i wstrzymujemy przyjęcia, ale oczywiście jak ktoś trafi do SOR-u, to próbujemy go ratować. Na SOR-ze jest siedem typowo profesjonalnych stanowisk przeznaczonych do obsługi pacjenta. Jeżeli trafia tam trzydzieści pacjentów, to proszę sobie wyobrazić, jak wygląda sytuacja - mówi Karolina Welka i dodaje, że sytuacja nie dotyczy jedynie szpitala we Włocławku. Zaznacza, że liczba pacjentów potrzebujących pomocy - po lockdownie i epidemii - nadal jest bardzo wysoka.