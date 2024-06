Weekend 15-16 czerwca na turystycznych szlakach Kujaw i Pomorza. Pieszo, na rowerach, na SUP-ach

W sobotę 15 czerwca odbędzie się trzecia impreza w ramach Pucharu Rowerowej Stolicy Polski na trasie - Bydgoszcz - Łąki Studzienieckie (33 km). Start o godz. 10.00 ze Starego Rynku.

Obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.aktywna.bydgoszcz.pl. Limit to 150 uczestników. Opłata startowa uprawniająca do udziału w rajdzie wynosić będzie 5 zł. Powrót do Bydgoszczy we własnym zakresie.

Kolejna impreza w sobotę 22 czerwca na trasie Bydgoszcz – Pruszcz (także 33 km) start godz. 10.00 ze Starego Rynku

Rejestracja na rajdy rozpoczyna w każdy kolejny poniedziałek poprzedzający rajd.