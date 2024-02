Każdy by chciał takiej scenerii na turystycznym szlaku, ale na razie prognozy pogody nie przewidują. Trzeba więc cieszyć się tym co natura nam daje

Zbliżają się walentynki - Święto Zakochanych i z tej okazji w naszym regionie odbędą się najprzeróżniejsze imprezy, także typowo turystyczne. Ale w te dni nie tylko walentynki są w zainteresowaniu miłośników krajoznawstwa. Sami sprawdźcie co ciekawego ich czeka...

Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej "Gryf" RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza w sobotę 10 lutego na pieszy i rowerowy Rajd Walentynkowy do Janowa (wiata nad Brdą). Grupa rowerowa, którą poprowadzi Zbyszek (tel. 661 817 659), wystartuje o godz. 9.30 z ronda Maczka w Bydgoszczy. Grupa piesza prowadzona przez Tomka (tel. 606 912 972) rusy godz. 10.30 z przystanku MZK Opławiec/ Biwakowa.

Rowerzyści mają do pokonania około 30 km, zaś piechurzy 10 (w dwie strony). Na miejscu będzie ognisko – prosi się o zabranie kiełbasek lub innej aprowizacji. Do Opławca możecie dojechać autobusem MZK linii nr 58, który rusza ze Zbożowego Rynku o godz. 9.50 (rondo Grunwaldzkie godz. 9.55). W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania grupy rowerowej (w takim przypadku poinformują zainteresowanych). Tempo przejazdu będzie dostosowane do wszystkich uczestników rajdu. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Dzieci i młodzież do 18 lat uczestniczą w rajdzie pod opieką osoby dorosłej. Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Rowerzystom zalecamy jazdę w kasku.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/7112723722140658/?ref=newsfeed

Rajd Pamięci Powstania Wielkopolskiego

W sobotę 17 lutego Bydgoski Klub Turystyki Rowerowej "Gryf" RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza na rowerowy II Rajd Pamięci Powstania Wielkopolskiego do Rynarzewa.

Spotykanie o godz. 10.00 na ul. Bernardyńskiej przy Pomniku Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, skąd uczestnicy wyruszą do Rynarzewa (około 40 km). Na miejscu zobaczą namalowany w czerwcu 2023 r. na ścianie szkoły podstawowej mural przedstawiający powstańca i flagę powstańczą.

Rajd poprowadzi Adam, tel. 664 958 007.

Rajd z Osielska do Smukały

W niedzielę 18 lutego Klub Turystów Pieszych "Wędrownik" RO PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy zaprasza na rajd Osielsko - Smukała. Trasa: Osielsko (od Urzędu Gminy zielonym szlakiem turystycznym) – Las Bożenkowski - Smukała, około 10 km. Z uwagi na porę roku warto zabrać dobre buty i kijki (miejscami może być ślisko).

Zbiórka na przystanku MZK Osielsko/ Kwiatowa o godz. 9:55. Dojazd autobusem linii 93. Odjazd z przystanku Dworzec Leśne o godz. 9.44, z przystanku Las Gdański o godz. 9:48. Powrót autobusami linii 54 lub 58 z pętli Smukała. Szczegółowe informacje u organizatora - PTP Urszula Sobkowiak, tel. 505 236 592.

Kultura na świeżym

W sobotę 24 lutego w ramach projektu "Kultura na świeżym" - wyprawy kobiece - odbędzie się rajd na trasie Czersk - Tuchola wzdłuż Czerskiej Strugi, ok. 30 km. Zbiórka o godz. 7:50 na dworcu PKP Bydgoszcz Główna, odjazd pociągu Arriva o godz. 08:03, o 09:41 przyjazd do Czerska. Powrót z Tucholi pociągiem o godz. 17:34 (w Bydgoszczy o 18:54). * W niedzielę 25 lutego "Kultura na świeżym" zaprasza na rajd na trasie Mełno – Grudziądz przez Dolinę Osy, ok. 30 km. Z Mełna uczestnicy dojadą przez Orle i osadę leśną Karasek nad meandrującą rzekę Osę i wzdłuż niej dojdą do Grudziądza. Zajrzą do rezerwatu przyrody Dolina Osy.

Zbiórka o godz. 5:50 na dworcu PKP Bydgoszcz Główna, odjazd pociągu Arriva o godz., 06:04, o 07:18 przyjazd do Grudziądza, dalej przesiadka na pociąg o 07:47 (kierunek Brodnica) do Mełna (przyjazd 08:02). Powrót: z Grudziądza pociągiem (Arriva + Polregio) o 16:07 z przesiadką w Laskowicach Pomorskich (w Bydgoszczy o 17:31) lub pociągiem o 16:17 z przesiadką w Toruniu Głównym (w Bydgoszczy o 18:42). Jest też połączenie bezpośrednie pociągiem Arriva o godz. 17:35, o 19:06 przyjazd do Bydgoszczy.

Wideo Krzysztof Kolumb był polskim księciem?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!