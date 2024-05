XIV Jarmark św. Wawrzyńca w Nakle w innym miejscu i z rekordową liczbą wystawców

Główne cele wydarzenia to m. in. promocja rękodzieła krajeńsko-pałuckiego i sztuki ludowej, przypomnienie dawnych rzemiosł oraz wspieranie lokalnych producentów żywności. To także okazja do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców.

Jarmark św. Wawrzyńca organizowany jest w Nakle od 2009 roku, zawsze pod koniec maja. Swą nazwą nawiązuje do najstarszej nakielskiej parafii, której początki sięgają XII wieku. To także upamiętnienie nadania grodowi nad Notecią praw miejskich.

Po latach nowa lokalizacja

Od lat na jarmark zapraszano mieszkańców Nakła i powiatu na ul. Powstańców Wielkopolskich. W tym roku impreza odbyła się w innym miejscu. Po raz pierwszy zorganizowano ją na ul. Bolesława Krzywoustego w Nakle, przy oddanym jesienią ub. r. do użytku Śródmiejskim Centrum Targowym. Skąd taka zmiana?

- To spokojniejsza część miasta, mniej uczęszczana. Łatwiej zadbać o bezpieczeństwo. Jest trochę więcej miejsca, no i nowe targowisko po to przecież w mieście powstało, by prowadzić tu targ. Ponadto tak się złożyło, że ulica Powstańców Wielkopolskich jest obecnie w remoncie – wyjaśnia Tomasz Pasieka, dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle. To ta placówka, wspierana przez urząd miasta i ośrodek kultury, jest od lat głównym organizatorem jarmarku.