Weronika Rosati - tak mieszka. Zaglądamy do wnętrz domu polskiej aktorki

Ile lat ma Weronika Rosati?

Weronika Rosati urodziła się 9 stycznia 1984 roku w Warszawie. Wkrótce skończy więc 40 lat. Weronika Rosati jest córką projektancki mody Teresy Rosati oraz polityka i ekonomisty Dariusza Rosati.

Od dziecka podróżowała po świecie. Jej tata pracował bowiem na różnych uczelniach. Mieszkała miedzy innymi w Princeton i w Szwajcarii.

Po powrocie do Polski, jako nastolatka, brała udział w zajęciach ogniska teatralnego w Teatrze Ochota w Warszawie. Po maturze rozpoczęła studia na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Najpierw wzięła urlop dziekański, by skoncentrować się na grze w serialu "M jak miłość". Potem przerwała studia i wyjechała do USA. Tam uczyła się między innymi w: