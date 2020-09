Wesela do 50 osób od połowy października - jest rekomendacja GIS. Co zrobi premier?

Przyszłe pary młode zastanawiają się jednak, czy w związku z przewidywanym wzrostem zakażeń koronawirusem wrócą rządowe obostrzenia ograniczające liczbę gości na weselach. Niestety, wiele na to wskazuje. Jak przyznał Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z reporterem RMF FM, będzie rekomendował premierowi wprowadzenie takich restrykcji.

Wesela do 50 osób - od kiedy?

Co to oznacza dla przyszłych nowożeńców?

GIS sugeruje, żeby ograniczenie do 50 liczby gości weselnych zaczęło obowiązywać nie szybciej niż od połowy października. Ma to dać czas parom młodym na oswojenie się z nowymi obostrzeniami i wprowadzenie zmian na liście gości. - Nie możemy dewastować życia ludziom. (...) Jeżeli wdrożymy rekomendację dot. zmniejszenia liczby osób to kogoś trzeba z tego wesela odwołać. To są ogromne problemy emocjonalne, towarzyskie, rodzinne. To musi być zrobione w sposób niezwykle rozważny - podkreśla Jarosław Pinkas.

Decyzję rządu w sprawie liczby gości na weselach powinniśmy poznać w następnym tygodniu - uważa GIS. Czytaj więcej w materiale na rmf24.pl: Wesela tylko na 50 osób? Zmiany możliwe od października