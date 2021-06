Wesołe miasteczko w Golubiu-Dobrzyniu. Kontrowersje wokół prezentu na Dzień Dziecka

- Termin jest co najmniej dziwny, jeśli powiążemy to z obchodami Dnia Dziecka, ale jeszcze dziwniejsze są zasady korzystania. Na miejscu dowiedziałam się, że do 15 korzystają szkoły, a po 15 za atrakcje należy zapłacić – mówi jedna z mam.

Informacja o działaniu wesołego miasteczka pojawiła się tego samego dnia, gdy dopytywaliśmy w Urzędzie o jego funkcjonowanie. Urząd zaprosił dzieci do lat 10 we wtorek 15 czerwca w godz. 12.30 do 15.

Dopytaliśmy także, co z korzystaniem z atrakcji przez dzieci młodsze, które do przedszkola jeszcze nie chodzą - czy dla nich ten prezent jest niedostępny? - Raczej można skorzystać z atrakcji do godz. 15 indywidualnie, nie powinno być z tym problemu - usłyszeliśmy.

Mama, która dzwoniła do naszej redakcji nie kryje wzburzenia.

- To już kolejny „problematyczny” prezent dla mieszkańców. Dzieci szkolne, które tak wiele miesięcy nie chodziły do szkoły, mają spore zaległości, w godzinach lekcyjnych, wędrują przez pół miasta, by skorzystać z dmuchanego zamku. Termin „ogólnodostępny” wyznaczono dopiero po telefonach do urzędu i jest trafiony jak ścierka kuchenna na dzień kobiet. Dla rodziców pracujących jest on nie do przyjęcia. Można to było zrobić normalnie - jasne zasady przy zaproszeniu, termin weekendowy, skoro nie dało się tego zrobić na 1 czerwca - mógł być początek czy koniec wakacji – mówi mieszkanka Golubia-Dobrzynia.