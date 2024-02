Wiceminister MSWiA, Tomasz Szymański: - Rozbudowa S5 na odcinku Grudziądz - Ostróda? Trzymam rękę na pulsie

Z Tomaszem Szymańskim z Koalicji Obywatelskiej z Grudziądza, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji rozmawiamy o rozbudowie S5, sprawach Grudziądza związanych m.in. ze szpitalem i zbliżających się wyborach samorządowych.

- W kampanii wyborczej zapowiadał pan, że złoży ustawę która mogłaby pomóc m.in. grudziądzkiemu szpitalowi i innym w kraju w rozwiązaniu kłopotów finansowych. W odniesieniu do "Biegańskiego" projekt zakładać miał "wciągnięcie" go na listę obiektów infrastruktury krytycznej mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Na jakim etapie obecnie są prace w tej sprawie? Wiceminister MSWiA, Tomasz Szymański: - Oczywiście ten pomysł jest "grze". Sprawę z prezydentem Grudziądza, Maciejem Glamowskim już omawialiśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej. Musimy jednak na nowo podjeść do inwentaryzacji infrastruktury krytycznej jako niezwykle ważnego elementu obrony cywilnej czy też zapewnienia bezpieczeństwa Państwa. Ustawa bowiem ma rozszerzać katalog infrastruktury krytycznej właśnie o szpitale. Będzie jednak miała charakter rządowy, centralny i stąd wymagania szerokich konsultacji gdyż dotyczyć to będzie kilku ministerstw: MON, MSWiA, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury. Będę robił wszystko, aby szpital w Grudziądzu znalazł się na takiej liście ze względu na jego charakter, lokalizację. W ogólnym zarysie chodziłoby nam o to, by któryś z resortów miał pieczę nad szpitalami z listy infrastruktury krytycznej na zasadzie finansowania bądź współfinansowania w ramach utrzymania ich w tzw. gotowości. O szczegółach za szybko jeszcze mówić. Sprawa jest w toku. Wszystko przed nami.

-Co z rozbudową S5 zwłaszcza jeśli chodzi o odcinek przebiegający przez [b]gminę Grudziądz i budzący najwięcej emocji, ze względu na jeden z kilku wariantów przebiegu zakładający wyburzeniu mnóstwa domów? Mieszkańcy niecierpliwią się kiedy zostanie wybrany preferowany wariant i mają nadzieję, że będzie to któryś z tych omijających ich posesje... Podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych i wcześniej podczas spotkań z mieszkańcami, a także w kampanii wyborczej jasno wypowiadał się Pan, że "w grę wchodzi tylko wariant który nie będzie ingerował w życie i funkcjonowanie mieszkańców"[/b].

Wiceminister MSWiA, Tomasz Szymański: - Trzymam rękę na pulsie. I trzymam się też informacji zawartych w najnowszym (przyp. red. ze stycznia 2024r) opracowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o stanie przygotowań S5 między Ostródą a Grudziądzem, a w którym to czytamy m.in. "W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego na chwilę obecną najmniej korzystny wydaje się wariant 2 (w rejonie autostrady A1 przebiegający najbliżej Grudziądza), a najbardziej korzystny wydaje się wariant 1A społeczny (uwzględniający wnioski ze spotkań informacyjnych)". Zdaję sobie sprawę, że jest to charakter deklaratywny, ale podpisała się pod tym GDDKiA. Jeśli chodzi o postęp prac to także wynika, że idą one zgodnie z harmonogramem.

(Całość dokumentu GDDKiA: TUTAJ). -O jakich inwestycjach w Grudziądzu rozmawia pan w rządzie? Jakie są szanse na uzyskanie ich finansowania?

Wiceminister MSWiA, Tomasz Szymański: - Miałem już kilka interesujących spotkań w sprawie inwestycji w Grudziądzu. W Ministerstwie Sportu rozmawialiśmy o remoncie stadionu Olimpii. Wiceministrę kultury zainteresowaliśmy sprawą na przykład termomodernizacji Akcentu i wieloma wydarzeniami artystycznymi. Myślę, że Grudziądz skorzysta też z wielkich projektów infrastrukturalnych. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Jest dobry klimat do rozmów.

- W kwietniu 2024 roku wybory samorządowe. Jaki wynik widzi pan dla w Kujawsko - Pomorskiego jeśli chodzi o "demokratyczną koalicję 15 października"? Wiceminister MSWiA, Tomasz Szymański: W naszym województwie wygląda to dobrze. Musimy tylko dobrze skoordynować działania, wystawić najlepszych kandydatów do rad gmin i powiatów. Jeśli chodzi w ogóle o samorząd to liczymy na dialog i współpracę wojewodów z marszałkami a do tego mają być włączani samorządowcy, którzy dotąd przez rządzących byli traktowani jako zło konieczne. Teraz to zmienimy.

Wideo Ukraina dostanie miliardy z Unii