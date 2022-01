Więcbork chce mieć mural z patriotycznym przesłaniem Sandra Szymańska

Tak ma wyglądać więcborski mural - gen. Józef Haller na tle panoramy Więcborka wizualizacja - UM Więcbork

Urząd Miejski i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku przymierzają się do wykonania muralu. Koncepcja już jest, czekają tylko na dofinansowanie z Programu „Niepodległa”. Jeśli się uda, to będzie to pierwszy mural w powiecie sępoleńskim.